〔路透调查〕印度经济将逐步复苏,料有更多降息空间

路透班加罗尔4月19日电---一项路透调查显示,今年印度经济增长将提速,尽管增速不及之前的预期.不过平均通胀率将会放缓,给予央行在截至2013年3月会计年度再次降息50个基点的空间.

调查预计在截至6月的三个月,印度经济料按年增长6.5%,并在下一季提速至7%,均低于1月时预估的增长6.8%和7.1%.