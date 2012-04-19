〔路透调查〕印度经济将逐步复苏,料有更多降息空间

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透班加罗尔4月19日电---一项路透调查显示,今年印度经济增长将提速,尽管增速不及之前的预期.不过平均通胀率将会放缓,给予央行在截至2013年3月会计年度再次降息50个基点的空间.
调查预计在截至6月的三个月,印度经济料按年增长6.5%,并在下一季提速至7%,均低于1月时预估的增长6.8%和7.1%.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。