〔中国新债〕南京医药下周四将发行2.5亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月19日电---中国南京医药股份有限公司( 600713.SS )周四公告称,将于下周四(26日) 在银行间债市簿记建档发行2.5亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 南京医药 5 2.5 12 4/26簿记建档 民生银行 AA- 4/27 4/28 ( 600713.SS ) =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴