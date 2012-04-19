〔欧洲汇市〕英镑兑欧元及英镑贸易加权指数触及20个月高位

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透伦敦4月19日电---英镑兑欧元及英镑贸易加权指数周四扩大涨幅,双双触及20个月高位,因投资者调降英国央行进一步采取货币刺激措施的预期.
欧元兑英镑EURGBP=D4降至0.81645英镑,创2010年8月低以来最低,短线支撑位在0.8143,即2010年8月23日所及低点.据称一家英国银行大量卖出欧元兑英镑.
英国央行公布的数据显示,英镑贸易加权指数=GBP升0.12%至82.9,创8月底以来最高.(完)
--编译 王翔琼;审校 丁琦
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路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。