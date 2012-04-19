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货币新闻 | 2012年 4月 19日 星期四 15:29 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元及英镑贸易加权指数触及20个月高位

路透伦敦4月19日电---英镑兑欧元及英镑贸易加权指数周四扩大涨幅,双双触及20个月高位,因投资者调降英国央行进一步采取货币刺激措施的预期.

欧元兑英镑EURGBP=D4降至0.81645英镑,创2010年8月低以来最低,短线支撑位在0.8143,即2010年8月23日所及低点.据称一家英国银行大量卖出欧元兑英镑.

英国央行公布的数据显示,英镑贸易加权指数=GBP升0.12%至82.9,创8月底以来最高.(完)

--编译 王翔琼;审校 丁琦

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