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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 15:18 BJT

〔中国新债〕天士力下周二将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月19日电---中国天津天士力制药股份有限公司(600535.SS)周四公告称,将于下周二(24日)在
银行间债市簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 天士力          7        3       12   4/24簿记建档   国开行       AA        4/25        4/26
 (600535.SS)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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