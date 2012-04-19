〔中国新债〕天士力下周二将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月19日电---中国天津天士力制药股份有限公司( 600535.SS )周四公告称,将于下周二(24日)在 银行间债市簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 天士力 7 3 12 4/24簿记建档 国开行 AA 4/25 4/26 ( 600535.SS ) =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 李宏薇; 审校 林高丽