〔欧洲汇市〕瑞郎持稳,市场等待西班牙公债标售

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透苏黎世4月19日电---瑞郎兑欧元和美元周四在谨慎的市场氛围中走稳,稍后西班牙将有一项重要的公债标售,从此可以一窥欧债危机忧虑再现的背景下,投资者的风险偏好究竟如何. 瑞郎兑欧元接近1.20的限制水平.昨日,被正式任命为瑞士央行总裁的乔丹重申,将致力于维持瑞郎/欧元的上述限制水平,压制了对于该汇价目标短期内或被调整的预期. 瑞银分析师Reto Huenerwadel在一份报告中称:"乔丹的首次讲话明确表示,瑞士央行无意现在就调整汇价目标,而是会寻求逐渐令瑞郎走弱的方式."
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。