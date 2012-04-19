〔欧洲汇市〕瑞郎持稳,市场等待西班牙公债标售

路透苏黎世4月19日电---瑞郎兑欧元和美元周四在谨慎的市场氛围中走稳,稍后西班牙将有一项重要的公债标售,从此可以一窥欧债危机忧虑再现的背景下,投资者的风险偏好究竟如何. 瑞郎兑欧元接近1.20的限制水平.昨日,被正式任命为瑞士央行总裁的乔丹重申,将致力于维持瑞郎/欧元的上述限制水平,压制了对于该汇价目标短期内或被调整的预期. 瑞银分析师Reto Huenerwadel在一份报告中称:"乔丹的首次讲话明确表示,瑞士央行无意现在就调整汇价目标,而是会寻求逐渐令瑞郎走弱的方式."