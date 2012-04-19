路透伦敦4月19日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/英镑:再度大幅下跌,目前收在1月低位0.8221英镑下方.由此确认了进一步的跌势正在形成.我们对较长期持偏空观点,因市场近期跌破为期三个月的盘整区间.欧元/英镑跌破0.8220英镑后,下一道目标是2010年低位0.8067英镑.涨势预计仍将在0.8277英镑水平受限.这是4月迄今高点,其后的阻力位在0.8357英镑.

欧元/美元:仍在1.3205-1.2995美元的区间内处于守势.55日移动均线持续限制上涨,下档风险即存在.关键的近期支撑位在2月低位及61.8%斐波那契回档位1.2974/54美元.若跌破该水准,未来将下看1月低位1.2624美元.若突破55日移动均线1.3205美元,未来有可能触及1.3319/1.3341美元的下跌趋势线,届时我们预计欧元/美元将再度回落.

美元/日圆:我们猜测向下修正的情况在80.29日圆结束.市场正试着重新上涨.若收在82.03日圆阻力位上方,将会进一步证实该观点,且估计将足以推动美元/日圆涨至83.31/39日圆,随后是近期高位84.19日圆.若美元/日圆下跌,则料将在80.93日圆寻得临时支撑位,随后是80.29/11日圆区域,这是今年升势50%的回档位.

纽约 当日 今年来 2011年

0755GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3145 1.3120 +0.19 +1.54 1.2945

美元/日圆 JPY= 81.47 81.28 +0.23 +5.89 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 107.06 106.64 +0.39 +7.52 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9145 0.9157 -0.13 -2.46 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6058 1.6020 +0.24 +3.37 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9888 0.9910 -0.22 -2.99 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0379 1.0356 +0.22 +1.51 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8179 0.8158 +0.26 +5.07 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 84.560 84.170 +0.46 +7.53 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.620 66.310 +0.47 +11.35 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 130.83 130.22 +0.47 +9.45 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2681 1.2690 -0.07 -3.39 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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