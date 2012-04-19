〔中国票据市场〕转贴利率跌势暂缓,暂无反弹动力因央行承诺保流动性

路透上海4月19日电---中国票据市场转贴利率周四波动不大,本周以来跌势趋缓,因4月下旬临近,银行调控信贷规模的压力渐增.不过央行最新表态承诺稳步增加流动性供应,令资金面的不确定性大大减弱,票据市场利率也暂无反弹动力.

上海一银行交易员指出,目前银行承兑汇票的转贴成交年利率在5.20%附近,虽仍在缓慢下行,但幅度已较之前明显缩窄.

他表示,月底前市场上出票量会有所增加,转贴利率持续下滑的势头可能暂止,不过中期看跌势仍未完,"央行不是说了嘛,用各种方法让资金面(保持)宽松."

中国人民银行相关负责人称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nSB1497708]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四反弹.市场人士表示,3月末银行突击揽存洪峰过后,近期银行体系存款快速流失,再加上遭遇财政存款上缴高峰,部分大型商业银行亦通过货币市场融入资金弥补缺口,造成整体流动性紧张,预计近期回购利率还将维持高位.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.6058/5.2824 5.8071/5.5265 6.6540/6.2394

上日 5.6977/5.3328 5.9058/5.5935 6.8460/6.3594

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变动-9.19bp/-5.04bp -9.87bp/-6.70bp -19.20bp/-12.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价继续下行**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.9701%,较上日的5.0249%继续下行.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1056/3.0476 3.2010/3.1529

上日 3.1096/3.0536 3.2190/3.1629

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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