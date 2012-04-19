〔中国票据市场〕转贴利率跌势暂缓,暂无反弹动力因央行承诺保流动性

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透上海4月19日电---中国票据市场转贴利率周四波动不大,本周以来跌势趋缓,因4月下旬临近,银行调控信贷规模的压力渐增.不过央行最新表态承诺稳步增加流动性供应,令资金面的不确定性大大减弱,票据市场利率也暂无反弹动力.
上海一银行交易员指出,目前银行承兑汇票的转贴成交年利率在5.20%附近,虽仍在缓慢下行,但幅度已较之前明显缩窄.
他表示,月底前市场上出票量会有所增加,转贴利率持续下滑的势头可能暂止,不过中期看跌势仍未完,"央行不是说了嘛,用各种方法让资金面(保持)宽松."
中国人民银行相关负责人称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nSB1497708]
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四反弹.市场人士表示,3月末银行突击揽存洪峰过后,近期银行体系存款快速流失,再加上遭遇财政存款上缴高峰,部分大型商业银行亦通过货币市场融入资金弥补缺口,造成整体流动性紧张,预计近期回购利率还将维持高位.[CN/CN]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
-------------------------------------------------------
今日 5.6058/5.2824 5.8071/5.5265 6.6540/6.2394
上日 5.6977/5.3328 5.9058/5.5935 6.8460/6.3594
-------------------------------------------------------
变动-9.19bp/-5.04bp -9.87bp/-6.70bp -19.20bp/-12.00bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价继续下行**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.9701%,较上日的5.0249%继续下行.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.1056/3.0476 3.2010/3.1529
上日 3.1096/3.0536 3.2190/3.1629
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。