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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 15:45 BJT

〔企业并购〕索尼收购百代音乐出版业务的交易将获欧盟批准--FT

路透4月19日电---英国金融时报(FT)援引参与谈判的消息人士称,索尼(6758.T)牵头财团以22亿美元收购百代(EMI)旗下音乐出版业务的交易将获得欧洲反垄断监管部门的批准.

该报称,欧盟执行决策行政机构--欧盟执委会的批准将帮助索尼避免陷入较长时间的反垄断评估.

此交易将使索尼成为该行业的龙头老大,而为了赢得欧盟的批准,该公司稍早做出让步.

金融时报称,索尼将出售百代音乐旗下一些每年将产生大约2,500万欧元收入的业务.

欧盟执委会的一名发言人拒绝就金融时报的报导置评.

路透尚无法立即联系上该执委会的一名新闻官员.(完)

--编译 许娜; 审校 高琦

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