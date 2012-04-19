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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 15:42 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶小幅收低,关注西班牙标债

路透东京4月19日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四在一度下滑2.5%,后终场略微收低,回吐昨日部分涨幅,因投资者在西班牙标售公债前规避风险.

TOCOM指标9月期胶<0#2JRU:>结算价下滑2.9日圆,报每公斤309日圆.该合约稍早跌至304.2日圆.

"投资者离场观望.供应逐步上升而库存居高不下,没多少令人鼓舞的因素."一交易员表示.

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