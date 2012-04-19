〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶小幅收低,关注西班牙标债

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透东京4月19日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四在一度下滑2.5%,后终场略微收低,回吐昨日部分涨幅,因投资者在西班牙标售公债前规避风险.
TOCOM指标9月期胶<0#2JRU:>结算价下滑2.9日圆,报每公斤309日圆.该合约稍早跌至304.2日圆.
"投资者离场观望.供应逐步上升而库存居高不下,没多少令人鼓舞的因素."一交易员表示.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。