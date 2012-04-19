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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 15:48 BJT

〔澳洲股市〕收高0.3%,收创八个月高位

路透墨尔本4月19日电---澳洲股市周四收涨0.3%,收在八个月高位,澳洲电讯(TLS.AX)、Woodside Petroleum (WPL.AX)、矿企Fortescue Metals(FMG.AX)上扬,受保证派发股息和生产状况相关因素提振.

指标S&P/ASX 200指数涨14点至4,362.7点,为去年8月2日来最高收位.(完)

--编译 白云;审校 程琳

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