〔中国新债〕进出口行下周二将招标发行150亿元固息金融债,期限10年

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透上海4月19日电---中国进出口银行周四公告称,将于下周二(24日)招标发行150亿元人民币固息金融债,期限10年.
刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第六期金融债.具体条款如下:
第三期
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首场招标总量 150亿元
追加发行 不超过50亿元
期限/计息方式 10年/固息
招标时间 4月24日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 4月26日
发行期 4月24日-4月26日
上市日 5月3日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
--------------------------------------------------(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
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