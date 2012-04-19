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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 15:46 BJT

〔中国新债〕进出口行下周二将招标发行150亿元固息金融债,期限10年

路透上海4月19日电---中国进出口银行周四公告称,将于下周二(24日)招标发行150亿元人民币固息金融债,期限10年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第六期金融债.具体条款如下:

第三期

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首场招标总量 150亿元

追加发行 不超过50亿元

期限/计息方式 10年/固息

招标时间 4月24日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 4月26日

发行期 4月24日-4月26日

上市日 5月3日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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