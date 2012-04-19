〔韩国汇市〕韩元小挫,投资者在西班牙标售公债前态度谨慎

路透首尔4月19日电---韩元KRW=周四在本地盘小幅收低,因西班牙债务成本上涨担忧加剧,令投资者在稍晚西班牙标售公债前保持警惕.

韩元一度跌至1,141.8,但扳回部分跌幅,收在约1,139.0的日线图一目均衡云区顶部的下方.