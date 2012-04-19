〔韩国汇市〕韩元小挫,投资者在西班牙标售公债前态度谨慎

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透首尔4月19日电---韩元KRW=周四在本地盘小幅收低,因西班牙债务成本上涨担忧加剧,令投资者在稍晚西班牙标售公债前保持警惕.
韩元兑美元KRW=KFTC本地收报1,138.1,周三收报1,137.3.
韩元一度跌至1,141.8,但扳回部分跌幅,收在约1,139.0的日线图一目均衡云区顶部的下方.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。