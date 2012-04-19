〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

巴西周三将指标利率降至9%,接近历史低点.此次降息虽在外界预料之中,但央行暗示未来有更多降息可能,这却令市场大感意外.巴西央行货币政策委员会Copom全数同意降息75基点.此为央行自8月以来连续第六度降息.[ID:nST0514715]

虽然中国央行迟迟未有行动,令期盼调降存准已久的投资者感到失望,但这却无碍存准未来继续担纲货币政策调控的"主角".最新路透调查显示,年内中国央行料继续持稳利率不变,但会逐季下调存准率50基点,届年末将降至19%.[ID:nSB1495952]

中国人民银行相关负责人称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.新华社周三晚间报导援引上述负责人指出,将"综合考虑外汇占款流入、市场资金需求变动、短期特殊因素平滑等情况,合理采取有针对性的流动性管理操作."[ID:nSB1497708]

日本央行总裁白川方明周三强调说,该央行全面致力于继续推行强力货币宽松政策,但警告称,央行只能为政府推行结构性改革争取一些时间.该央行将于4月27日举行下一次的政策检视会.白川方明的言论表明,日本央行准备维持超宽松的货币政策,并会认为必要时采取行动,打击通缩.[ID:nSB1498246]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率9% 2012年4月18日降75基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点

一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

澳洲 隔夜拆款利率4.25% 2011年12月6日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.00% 2012年1月25日降25基点

菲律宾 隔夜借款利率4.00% 2012年3月1日降25基点

印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点

附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率1.00% 2011年12月8日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.50% 2012年2月16日降25基点

挪威 指标利率1.75% 2011年12月14日降50基点

俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点

一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)