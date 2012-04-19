《外汇动态》花旗交易员称欧元兑美元浮现做多机会

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
0749 GMT---CitiFX Wire称,鉴于欧元并未跌破1.30且易出现多头逼空,交易员倾向于发起做多欧元兑美元的交易.他们指称1.3080-1.3050区间存在买盘,停止单则在1.3150上方.
欧元EUR=最新报1.3125美元,接近持平.(完)
--编译 隋芬; 审校 侯向明
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路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。