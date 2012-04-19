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市场报道 | 2012年 4月 19日 星期四 16:04 BJT

《外汇动态》花旗交易员称欧元兑美元浮现做多机会

0749 GMT---CitiFX Wire称,鉴于欧元并未跌破1.30且易出现多头逼空,交易员倾向于发起做多欧元兑美元的交易.他们指称1.3080-1.3050区间存在买盘,停止单则在1.3150上方.

欧元EUR=最新报1.3125美元,接近持平.(完)

--编译 隋芬; 审校 侯向明

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