〔金属期市〕期铜处于守势,西班牙公债标售前市场交投谨慎

路透上海4月19日电---伦敦期铜周四在谨慎交投中处于守势,稍晚西班牙将进行关键的公债标售.此前有关欧元区债务危机重燃的忧虑升温,打压全球原材料需求前景.

0734GMT,LME三个月期铜CMCU3报每吨8,070美元,前一交易日收报每吨8,050美元.

上海期货交易所主力7月期铜合约SCFcv1下滑0.3%,收报每吨57,670元人民币(9,100美元),上日收高逾2%.

"铜价的波动幅度并不大,这是由于西班牙标售公债前,人们选择观望."长城期货分析师Li Rong称."然而投资者希望中国政府将向经济中注入更多流动性并进一步放宽货币政策,平衡了上述的潜在负面消息."