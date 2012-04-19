〔新兴汇市〕西班牙忧虑对亚币施压,韩元疑遭干预扳回跌幅

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透新加坡4月19日电---多数新兴亚洲货币周四小幅下跌,因欧元区债务危机相关担忧持续施压,投资者谨慎等待西班牙公债标售.韩元扳回盘初多数跌幅,怀疑当局进行了干预.
对中国近期放松政策的预期令亚洲货币压力稍缓,不过投资者在西班牙稍后标售两年期和10年期公债前仍然保持谨慎.此次标售被视为对投资者风险偏好的重要考验.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。