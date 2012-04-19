〔新兴汇市〕西班牙忧虑对亚币施压,韩元疑遭干预扳回跌幅

路透新加坡4月19日电---多数新兴亚洲货币周四小幅下跌,因欧元区债务危机相关担忧持续施压,投资者谨慎等待西班牙公债标售.韩元扳回盘初多数跌幅,怀疑当局进行了干预.

对中国近期放松政策的预期令亚洲货币压力稍缓,不过投资者在西班牙稍后标售两年期和10年期公债前仍然保持谨慎.此次标售被视为对投资者风险偏好的重要考验.