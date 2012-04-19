〔表格〕外资在韩国股市卖超943亿韩元,为连续第四日卖超

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透首尔4月19日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超943亿韩元.外资已经连续四个交易日卖超.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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4月19日 -94.3 -11.8 63.8
4月18日 -122.4 38.2 76.2
4月17日 -301.1 3.7 213.9
4月16日 -121.8 -79.1 381.3
4月13日 29.4 412.0 -128.3
4月12日 -356.8 191.3 201.2
4月10日 -82.3 21.2 -61.2
4月 9日 -57.4 -86.5 236.0
4月 6日 229.0 -285.8 142.0
4月 5日 3.0 68.0 68.0
4月 4日 225.9 -124.8 169.8
4月 3日 266.0 -84.4 -391.9
4月 2日 -17.7 104.5 -6.3
3月30日 22.1 81.1 -1.0
3月29日 37.4 27.0 90.5
3月28日 -62.2 58.1 9.0
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本月以来 -400.5 166.4 964.6
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今年以来 10,684.3 -3,238.6 -4,541.1
------------------------------------------------- (完)
--编译 石冠兰; 审校 王丽鑫
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