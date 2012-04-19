美国去年互联网广告收入攀升至310亿美元

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月18日电---美国2011年互联网广告收入跳升22%至310亿美元，创下新纪录。
Interactive Advertising Bureau和普华永道周三公布的报告称，大部分广告支出投入于搜索服务和展示广告。
报告显示，广告投放者选择在网站、手机和平板设备加大广告投入。
而投放在报纸上的广告费持续大幅下降。2011年报纸广告支出为239亿美元，较过去五年下降逾50%。
报告称，2011年移动互联网广告收入大涨149%至16亿美元。尽管增幅最大，绝对数值仍很小。
搜索广告仍是广告支出中最大的一块，较上年增长近27%至147亿美元。
包括视频、横幅和大幅广告在内的展示广告支出上升35%至111亿美元。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。