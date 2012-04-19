美国去年互联网广告收入攀升至310亿美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透4月18日电---美国2011年互联网广告收入跳升22%至310亿美元，创下新纪录。

Interactive Advertising Bureau和普华永道周三公布的报告称，大部分广告支出投入于搜索服务和展示广告。

报告显示，广告投放者选择在网站、手机和平板设备加大广告投入。

而投放在报纸上的广告费持续大幅下降。2011年报纸广告支出为239亿美元，较过去五年下降逾50%。

报告称，2011年移动互联网广告收入大涨149%至16亿美元。尽管增幅最大，绝对数值仍很小。

搜索广告仍是广告支出中最大的一块，较上年增长近27%至147亿美元。

包括视频、横幅和大幅广告在内的展示广告支出上升35%至111亿美元。（完）