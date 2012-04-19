〔中国债市〕现券短期品种收益率略跌,央行官员言论弱化资金面悲观预期

路透上海4月19日电---中国银行间债市周四现券短期品种收益率小幅下降.市场人士指出,央行官员增加流动性供应的言论提振市场信心,短债收益率在买气推动下走低,但其他品种变化不大,预计近期债市将宽幅震荡整理.

"今天短债收益率下了2个bp左右,中长债没什么变化."上海一银行交易员表示."央行说要增加流动性供给,也许会有逆回购或者适当降一下(存款)准备金率."

上述交易员并指出,近期流动性偏紧,央行官员讲话或许是进行逆回购或者调降存准率的暗示,债市买气得以提振,一年左右利率产品收益率小幅下跌2-3个bp,而信用产品则依旧成交热络,其收益率则维持平稳.在央行没有确定进一步放松政策出台前,预计债市维持宽幅震荡的可能性大.

中国人民银行相关负责人称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nnCN1497708]

剩余期限1.36年的央行票据1001074tCN1001074=CFXM最新双边报价为3.2500%/3.2000%,较上日的3.2900%/3.2500%下跌.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.2081 3.8087

上日 3.0013 3.7591

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.3120/3.2638

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8790/2.8262

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5214/3.4514(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

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--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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