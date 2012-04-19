〔菲律宾央行〕一如预期维持利率在4.00%的纪录低点不变

路透马尼拉4月19日电---菲律宾央行周四宣布维持隔夜拆借利率PHCBIR=ECI在4.00%不变,一如预期.该央行并称:

* 2012和2013年通胀率料接近目标区间的下半段

* 全球经济疲弱及披索汇率稳定或缓和通胀

* 预计2012年平均通胀率为3.1%(前次预估为3.1%),2013年为3.3%(前次预估为3.4%)(完)