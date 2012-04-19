〔菲律宾央行〕一如预期维持利率在4.00%的纪录低点不变

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透马尼拉4月19日电---菲律宾央行周四宣布维持隔夜拆借利率PHCBIR=ECI在4.00%不变,一如预期.该央行并称:
* 通胀风险偏向于上档
* 2012和2013年通胀率料接近目标区间的下半段
* 国内经济前景逐渐转强
* 全球经济疲弱及披索汇率稳定或缓和通胀
* 预计2012年平均通胀率为3.1%(前次预估为3.1%),2013年为3.3%(前次预估为3.4%)(完)
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。