版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 16:58 BJT

〔中国金融〕上期所将在劳动节假期后调降铜铝等部分期约的保证金比例

路透上海4月19日电---上海期货交易所周四表示,5月劳动节假期之后,自第一个未出现涨跌停板的交易日的收盘结算时起,将调降几种期货合约的保证金比例.

其中,期铜合约的保证金比例由9%调降至8%,期铝合约的保证金比例由7%调降至6%.(完)

--编译 王翔琼;审校 丁琦

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐