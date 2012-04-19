〔中国金融〕上期所将在劳动节假期后调降铜铝等部分期约的保证金比例

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透上海4月19日电---上海期货交易所周四表示,5月劳动节假期之后,自第一个未出现涨跌停板的交易日的收盘结算时起,将调降几种期货合约的保证金比例.
其中,期铜合约的保证金比例由9%调降至8%,期铝合约的保证金比例由7%调降至6%.(完)
--编译 王翔琼;审校 丁琦
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。