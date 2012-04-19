《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月19日

路透北京4月19日电---以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价: (本地时间16:20时,1港元=0.81282人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 ( 000002.SZ )200002.SZ 8.59 9.70 1.09 深物业 ( 000011.SZ )( 200011.SZ ) 8.26 4.68 2.17 南玻 ( 000012.SZ )( 200012.SZ ) 9.82 5.77 2.09 深康佳 ( 000016.SZ )( 200016.SZ ) 3.49 2.08 2.06 ST中华 ( 000017.SZ )( 200017.SZ ) 3.28 1.43 2.82 ST中冠 ( 000018.SZ )( 200018.SZ ) 7.00 3.07 2.81 深深宝 ( 000019.SZ )( 200019.SZ ) 10.78 5.77 2.30 深华发 ( 000020.SZ )( 200020.SZ ) 7.51 3.07 3.01 深赤湾 ( 000022.SZ )( 200022.SZ ) 10.43 9.85 1.30 招商地产000024.SZ200024.SZ 22.53 13.87 2.00 特力 ( 000025.SZ )( 200025.SZ ) 7.73 3.73 2.55 飞亚达 ( 000026.SZ )( 200026.SZ ) 11.98 7.95 1.85 一致药业( 000028.SZ )( 200028.SZ ) 20.77 15.98 1.60 深深房 ( 000029.SZ )( 200029.SZ ) 4.18 2.38 2.16 ST盛润 ( 000030.SZ )( 200030.SZ ) 11.95 5.67 2.59 深南电 ( 000037.SZ )( 200037.SZ ) 4.43 2.48 2.20 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ 14.50 10.71 1.67 深纺织 ( 000045.SZ )( 200045.SZ ) 8.63 5.36 1.98 方大集团( 000055.SZ )( 200055.SZ ) 5.37 2.72 2.43 深国商 ( 000056.SZ )( 200056.SZ ) 15.87 10.85 1.80 深赛格 ( 000058.SZ )( 200058.SZ ) 5.51 3.03 2.24 宝石 ( 000413.SZ )( 200413.SZ ) 13.70 6.14 2.75 小天鹅 ( 000418.SZ )( 200418.SZ ) 9.80 8.98 1.34 粤高速 ( 000429.SZ )( 200429.SZ ) 3.37 2.53 1.64 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 200488.SZ ) 4.93 3.66 1.66 ST珠江 ( 000505.SZ )( 200505.SZ ) 3.37 2.14 1.94 丽珠 ( 000513.SZ )200513.SZ 21.04 18.62 1.39 美菱电器( 000521.SZ )( 200521.SZ ) 5.01 3.79 1.63 大冷股份( 000530.SZ )( 200530.SZ ) 7.81 4.64 2.07 粤电力 ( 000539.SZ )( 200539.SZ ) 5.09 3.46 1.81 佛山照明( 000541.SZ )( 200541.SZ ) 9.93 6.10 2.00 江铃汽车( 000550.SZ )( 200550.SZ ) 22.57 18.22 1.52 沙隆达 ( 000553.SZ )( 200553.SZ ) 5.76 2.68 2.64 苏常柴 ( 000570.SZ )( 200570.SZ ) 6.14 3.39 2.23 威孚高科( 000581.SZ )( 200581.SZ ) 32.50 21.91 1.82 古井贡酒( 000596.SZ )( 200596.SZ ) 90.01 63.42 1.75 ST东海 ( 000613.SZ )( 200613.SZ ) 3.75 1.77 2.61 长安汽车( 000625.SZ )( 200625.SZ ) 4.72 3.21 1.81 京东方 ( 000725.SZ )( 200725.SZ ) 1.86 1.17 1.96 鲁泰 ( 000726.SZ )( 200726.SZ ) 8.51 7.06 1.48 本钢板材( 000761.SZ )( 200761.SZ ) 4.69 2.72 2.12 张裕 ( 000869.SZ )( 200869.SZ ) 94.35 85.12 1.36 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]