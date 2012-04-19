〔企业并购〕中国徐工集团将收购德国机械制造商施维英多数股权

路透法兰克福4月19日电---中国徐工集团已同意收购德国私营机械制造商施维英(Schwing)多数股权的交易.近来中国企业竞相获得德国工业技术.

施维英在周四声明中,并未透露交易价格.该公司在全球混凝土泵制造行业居于领先地位.路透最先于3月23日公布这一消息.

"施维英这一卓越品牌,是我们战略发展的中心之一."徐工集团董事长王民在一份声明中称,同时他还表示德国管理层将继续留任.

今年以来已有数笔类似交易,中国企业同德国企业合作,以得到对方的技术、品牌和全球分销网络.

3月时,德国汽车零部件制造商Kiekert称同意由河北凌云工业集团(600480.SS)收购.

1月时,中国三一重工(600031.SS)称将以3.6亿欧元(4.72亿美元)收购德国普茨迈斯特.赛维集团LDK.N也向德国太阳能集团SunwaysSWWG.DE投资.

施维英在2010年公布约4亿欧元(5.25亿美元)的营收,去年其营收呈两位数增长.2011年该公司亦取得获利.但施维英未公布更多近期数据.(完)