《中国新债预测》20年固息国债利率预测均值4.05%,需求中性略偏弱

* 招标品种: 财政部20年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周五(20日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(保险、银行和券商)

* 预测区间: 3.98%-4.10%

* 预测均值: 4.05%(按各家机构预测值平均)

路透北京4月19日电---中国财政部周五将招标发行20年期固息国债.路透调查显示,此类债主力需求机构当前投资压力不算大,且有收益更好的其它债种可替代投资,均或偏利空该期债结果,预测均值落在4.05%.

市场人士并指出,本期债需求中性略偏弱,难以排除结果较均值略走高的可能性.然作为年内第一期超长国债发行,结果偏离预期太多的可能性也不大.

上海一大型保险公司交易员称,常规来讲,此类新债的主要需求方为大型保险公司和银行,然年内保费增长缓慢,且后期还会有30和50年期可替代本期国债的发行,那些债的收益会更高一些,或更受青睐;大型银行虽有一定的需求,但总体来看,需求还是偏少.

北京一国有大行交易员亦表示,相较于其他超长期国债,20年期的绝对利率偏低一些,保险公司完全可选择协议存款等其他高收益的投资标的,银行自身的需求也一般.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,20年期品种最新收益率报在4.0798%;二级市场上,剩余期限约19.04年的固息国债110010券目前最新成交CN110010=CFXS收益率为3.9840%.

该期债为今年第六期记账式附息国债,每半年付息一次.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债竞争性招标时间为4月20日上午9:30-10:30,4月23日开始发行并计息,4月25日发行结束,4月27日起上市交易.(完)