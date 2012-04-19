〔欧洲金融市场〕西班牙公债标售结果公布后欧元回落,德债期货扳回跌幅

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透伦敦4月19日电---西班牙周四举行公债标售[ID:nSB1498990],未能缓解市场对该国长期财政前景的担忧后:
* 欧元兑美元EUR=最初从标售结果公布前的1.3151附近升至1.3166,但后来回吐涨幅报1.31325,日内几乎持平
* 德债期货FGBLc1扳回跌幅,最新持平于140.36
* 西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB在标售过后上涨,最新上涨3.5个基点报5.88%
* 意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB在标售过后上涨,最新上涨6.5个基点报5.56%
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路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。