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货币新闻 | 2012年 4月 19日 星期四 17:16 BJT

〔欧洲金融市场〕西班牙公债标售结果公布后欧元回落,德债期货扳回跌幅

路透伦敦4月19日电---西班牙周四举行公债标售[ID:nSB1498990],未能缓解市场对该国长期财政前景的担忧后:

* 欧元兑美元EUR=最初从标售结果公布前的1.3151附近升至1.3166,但后来回吐涨幅报1.31325,日内几乎持平

* 德债期货FGBLc1扳回跌幅,最新持平于140.36

* 西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB在标售过后上涨,最新上涨3.5个基点报5.88%

* 意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB在标售过后上涨,最新上涨6.5个基点报5.56%

(完)

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