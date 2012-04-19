〔欧洲金融市场〕西班牙公债标售结果公布后欧元回落,德债期货扳回跌幅

路透伦敦4月19日电---西班牙周四举行公债标售[ID:nSB1498990],未能缓解市场对该国长期财政前景的担忧后:

* 欧元兑美元EUR=最初从标售结果公布前的1.3151附近升至1.3166,但后来回吐涨幅报1.31325,日内几乎持平