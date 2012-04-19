〔路透基点〕耿鼎企业寻求10亿台币五年期定期贷款--RLPC

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港4月19日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,耿鼎企业股份有限公司正寻求10亿台币的五年期定期贷款.
台湾银行和台湾中小企业银行担任委托主办行.该交易分为A和B两部分,分别由工厂和现金流担保.
据消息人士称,A部分的贷款利率为初级市场商业票据利率加码90个基点,B部分的贷款利率则为加码110个基点.
受邀参与贷款的银行,承贷2亿台币,可获10个基点的先付费用,承贷1亿台币,获5个基点的先付费用.
筹得款项将作为运营资本.回覆时间截至5月初.
该公司在2009年12月进行了10亿美元的五年期贷款案.台湾中小企业银行为委托主办行兼代理行,台中商业银行后来也加入并担任委托主办行.台湾农业银行、星展银行、玉山银行、第一商业银行、大众银行、元大商业银行和华南商业银行加入一般银团.
该贷款案分为三部分,含全部费用的最高价码分别为93.73个基点,115.24个基点和113个基点.A部分为6亿台币有担保定期贷款,B部分为2亿台币无担保定期贷款,C部分为2亿台币无担保循环信贷.A部分的贷款利率为初级市场商业票据利率加码90个基点.B和C部分的贷款利率均为初级市场商票利率加码110个基点.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
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