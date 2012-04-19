美国将清理校园垃圾食品减少肥胖生

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月19日电---美国周四公布的一份民调显示，垃圾食品可能很快就难以出现在美国的公立学校，因美国政府准备出台一项新规定，即要求公立学校在正餐之外出售更有利健康的食品。此举受到了多数家长的支持。

随着儿童肥胖人数的增加，调查发现，多数人认为，学生在学校自动售货机或商店中购买的薯片、碳酸饮料和糖果等零食并无营养，他们支持国家就允许学校出售的食品出台一个规定。

美国联邦政府准备出台一项全国性标准，该标准将引发健康专家、学校和食品企业的争论。

一些专家表示，美国农业部料将在6月前公布指导方针。该标准将限制在校销售食品中的糖、盐和脂肪的含量。

农业部次长康坎农(Kevin Concannon)表示，解决儿童肥胖的一个重要步骤就是帮助学生作出“简单并正确”的选择。

“为起草出可行性指导方针，我们期待与家长、教师、学校饮食服务专家以及食品企业一道努力，以便为我们的学生提供更健康的选择。”（完）