韩国称已装备可打击朝鲜全境的导弹

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月19日电---韩国国防部周四宣布，已经装备巡航导弹，可以打击朝鲜(北韩)境内的任何目标；昨日朝鲜称准备好对国际社会谴责其发射火箭进行反击。
外界普遍预计，朝鲜将走2009年的老路，未来几周可能进行导弹和核试验，并可能首次使用高浓缩铀。
“（韩国自产的巡航导弹）可以打击朝鲜全境范围内的任何设施和人员。”韩国国防部政策计划官员Shin Won-shik表示。
“我们公开宣布此消息，以彰显我们对朝鲜导弹威胁和军事挑衅作出回应的决心。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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