《中国企业债发行日程表》--4月19日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *吉安城投 16 7 7.80% AA 4/20-4/24 宏源证券 (自第三年末起每年偿还20%本金) ===================================================================================== *十堰城投 12 7 7.98% AA 4/20-4/26 长江证券 (自第三年末起每年偿还20%本金) 国开证券 ===================================================================================== 泉州市泉港 10 7 8.40% AA- 4/16-4/20 国信证券 石化工业区 建设发展公司 (自第三年末起每年分别偿还20%本金,以土地使用权抵押担保) ===================================================================================== 青岛华通 10 7 7.30% AA 4/18-4/20 平安证券 国资运营公司 (自第三年末起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 营口城投 20 8 7.98% AA 4/18-4/20 齐鲁证券 (第3-7年末每年偿还15%本金,最后一年偿还25%本金) 国泰君安证券 ===================================================================================== 岱海发电 10 3 5.98% AA 4/18-4/24 中银国际证券 ===================================================================================== 瓦房店国资 15 7 8.55% AA- 4/19-4/25 安信证券 经营管理中心 (第三年末起每年偿还20%本金;以海域使用权担保) ===================================================================================== 重庆兴荣 8 7 8.35% AA- 4/19-4/25 德邦证券 国资公司 (第三年末起每年偿还20%本金;以土地使用权担保) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 曲伟治; 审校 李宏薇 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》