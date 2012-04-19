〔澳洲个股〕力拓朝拥有蒙古奥尤陶勒盖铜金矿又迈进一大步

路透墨尔本4月19日电---全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)同意买入更多加拿大艾芬豪矿业的股份,保证开矿所需的33亿美元资金能到位,朝获得蒙古大型铜金矿项目,将业务多元化,不再局限于铁矿石的目标迈出一大步.

成功开发蒙古奥尤陶勒盖铜金矿,对力拓降低对铁矿石业务的依赖程度至关重要,一些分析师认为未来三年铁矿石可能出现供应过剩.

周三宣布的交易协议显示,艾芬豪矿业(IVN.TO)IVN.N的创始人亿万富翁Robert Friedland将离开公司.

与力拓的交易对于奥尤陶勒盖项目实现2013年上半年投入商业化生产的目标来说很关键,并能在力拓周四在伦敦举行年会前让股东稍感宽慰.

投资者将等待力拓公布有关奥尤陶勒盖项目资本和运营成本的最新情况,上月艾芬豪矿业公布的一份审查报告称,项目资本成本从95.5亿美元升至132亿美元,但没有得到力拓的正式认可.

过去六年来,力拓向艾芬豪投资超过40亿美元,准备接手Friedland创立的这家矿企,从而可控股艾芬豪拥有66%权益的奥尤陶勒盖项目,后者是全球最大的铜矿之一.

Friedland周三拿到买断协议,艾芬豪矿业同意按每股8.34美元的价格发行新股,筹资18亿美元帮助奥尤陶勒盖项目完成开采.(完)