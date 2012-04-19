〔国际油市〕布兰特原油期货扩大涨幅,因西班牙标债需求强劲

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透伦敦4月19日电---布兰特原油期货周四扩大涨幅,升逾1美元,受西班牙标债需求强劲的支撑.
0931GMT,布兰特原油期货LCOc1上涨0.99美元,报118.96美元,几分钟前一度触及高位119.00美元.
西班牙财政部周四发行25亿欧元(33亿美元)两年期和10年期公债,达到最高的计划发行规模,且需求稳固.[ID:nSB1498990](完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。