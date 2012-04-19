〔国际油市〕布兰特原油期货扩大涨幅,因西班牙标债需求强劲

路透伦敦4月19日电---布兰特原油期货周四扩大涨幅,升逾1美元,受西班牙标债需求强劲的支撑.

0931GMT,布兰特原油期货LCOc1上涨0.99美元,报118.96美元,几分钟前一度触及高位119.00美元.

西班牙财政部周四发行25亿欧元(33亿美元)两年期和10年期公债,达到最高的计划发行规模,且需求稳固.[ID:nSB1498990](完)