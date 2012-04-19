〔路透调查〕印尼2012年经济料增长6.1%,通胀料升温

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透雅加达4月19日电---路透调查显示,印尼强劲的经济增长今年料将略微降温,不过削减燃料补贴可能推高通胀率,促使分析师降温对降息的预期.
今年印尼经济料将增长6.1%,与1月调查预估一致.通胀率平均料为5.5%,高于1月调查预估的5%.
调查还显示,印尼央行料将指标利率维持在5.75%的纪录低点,而以其它货币政策工具来管理通胀.1月调查时分析师曾预计会降息25个基点.
Bank Danamon分析师Dian Ayu Yustina称:"印尼央行不只会采取观望姿态...若政府有机会提高燃料价格,印尼央行可能仍会维持政策利率不变,且偏向以其它货币政策工具来释放紧缩信号,最可能使用的是存款准备金率."(完)
--编译 程琳;审校 田建华
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路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。