〔路透调查〕印尼2012年经济料增长6.1%,通胀料升温

路透雅加达4月19日电---路透调查显示,印尼强劲的经济增长今年料将略微降温,不过削减燃料补贴可能推高通胀率,促使分析师降温对降息的预期.

今年印尼经济料将增长6.1%,与1月调查预估一致.通胀率平均料为5.5%,高于1月调查预估的5%.

调查还显示,印尼央行料将指标利率维持在5.75%的纪录低点,而以其它货币政策工具来管理通胀.1月调查时分析师曾预计会降息25个基点.

Bank Danamon分析师Dian Ayu Yustina称:"印尼央行不只会采取观望姿态...若政府有机会提高燃料价格,印尼央行可能仍会维持政策利率不变,且偏向以其它货币政策工具来释放紧缩信号,最可能使用的是存款准备金率."(完)