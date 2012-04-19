〔中国新债〕国开行推迟原定周五招标的五年浮息债,改为下周四发行

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透上海4月19日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,根据当前市场状况,经与投资人沟通,该行决定推迟原定于周五(20日)招标发行的五年期浮息金融债,新的招标时间为下周四(26日).
该期债为国开行今年第23期金融债.此前公布公告显示,国开行原计划招标发行不超过200亿元人民币,利率基准为一年期定期存款利率.[ID:nSB1492816]
本周二国开行招标发行的五期固息金融债结果多较市场预期走高.主因近期债市市况本来就偏弱,国开债供给又略显密集,使新债进一步承压.[ID:nSB1493008](完)
参看详情,可点选中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)
--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。