〔中国新债〕国开行推迟原定周五招标的五年浮息债,改为下周四发行

路透上海4月19日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,根据当前市场状况,经与投资人沟通,该行决定推迟原定于周五(20日)招标发行的五年期浮息金融债,新的招标时间为下周四(26日).

该期债为国开行今年第23期金融债.此前公布公告显示,国开行原计划招标发行不超过200亿元人民币,利率基准为一年期定期存款利率.[ID:nSB1492816]

本周二国开行招标发行的五期固息金融债结果多较市场预期走高.主因近期债市市况本来就偏弱,国开债供给又略显密集,使新债进一步承压.[ID:nSB1493008](完)

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