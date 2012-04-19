〔全球金属〕今年前两个月全球镍市场供应过剩达26,700吨--INSG

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透伦敦4月19日电---国际镍业研究组织(INSG)最新月报显示,2012年前两个月全球镍市场供应过剩26,700吨.
报告显示,今年1和2月全球初级镍消费为264,900吨,而产量为291,600吨.
镍矿产出为335,600吨.
去年10月初,INSG预计2012年供应过剩达70,000吨.2011年该市场供应过剩23,600吨.
最新数据显示,1月生产商存有的镍库存为97,400吨,高过12月的94,700吨.(完)
--编译 田建华;审校 王丽鑫
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