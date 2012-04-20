《中国信用市场综述》海龙债兑付激发乐观情绪,然国开债或成掣肘

作者 钟华

路透北京4月20日电---中国六年来首个C级债的山东海龙(000677.SZ)短期融资券本周如期兑付,激发投资者对中低评级信用债的热情,有债市承销商也对之用"需求强劲"来形容.

当然,绝对收益率高,流动性相对宽松,以及中国企业经营财务状况和经济形势趋于改善等因素,亦为中国中低评级信用债收益率在本周走跌的重要推动力.

在信用市场做多情势蔓延之时,中国国家开发银行本周二创造性地一次发行被市场称之为"福娃债"的五期固息金融债,其结果却多不如预期,这增添了国开行后续发债的难度,后续发行利率也可能继续走升,从而会抬升中国信用债收益率曲线下行的底部空间.

本次国开行五只金融债发行中的三年、七年和10年期债中标利率均高于路透此前市场预测均值,其背后有着国开行定价区间偏窄的技术因素,更在于其发债规模过大,且已超出部分银行机构对其授信额度,而发行主体风险疑虑亦有所增加,从而对其新债需求相对不济.

截至3月末,国开行未偿还金融债高达4.7万亿元人民币,占到全部政策性金融债的近七成.尽管国开行官方公布的去年末不良贷款率仅0.4%,但其为地方融资平台贷款主力机构之一,且正面临商业化转型.

介入中国经济如此之深,发债规模如此之大的国开行真实风险尚待评估,如果真爆发风险,对中国金融系统和投资者的冲击将不言而喻.当然,国开行未来风险到底如何演绎,尚待时间来证明.

暂携授信额度限制和风险疑虑,国开行金融债债已开始脱离中国一般政策性金融债,走出一条自己的收益率曲线,并与信用债收益率之间的利差水平开始收窄.

本周中国进出口行发行的一年期金融债中标收益率3.39%,农发行发行三年期金融债中标利率为3.68%,均低于国开行3.45%和3.93%的一年及三年期金融债中标收益率.

"福娃债"周二发行后,二级市场其相应期限的债券收益率还出现走升.这一折价表明国开债发行利率水平仍欠市场认可,其后续新债发行收益率还可能会继续走升.

而信用市场却终迎来山东海龙的喜讯,其发行短融CN1181180=CFXS本周终获兑付,要知道该公司此前公告的逾期贷款近8.79亿元,为净资产的逾5.5倍,这使得市场认为高风险信用债最终真正发生违约风险也会很低,推动投资者的风险偏好出现上升.

作为2013年底前仍为"零风险"的国开债的收益率走升,后者定位底部自然面临抬升的可能.而中国低评级信用债收益率的下跌,使得两者收益率的信用利差空间出现快速收窄.

如果国开行金融债收益率后市继续走升,这将使得投资者当前对高评级信用债的谨慎情绪,有望逐步向中等评级信用债扩撒.

那么,投资者该如何看待作为信用债定价之一的国开金融债后续走势和定位呢,铁道债去年的走势可能是一个参考,也需要从广义公共债务去审视,但其中免不了波折.(完)