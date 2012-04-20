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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 08:33 BJT

欧盟研究中国降低航空碳排放的计划

(本文由路透中文网编译)

路透丹麦霍森斯4月19日电---欧盟气候行动专员赫泽高周四表示，官员们正在研究中国降低航空碳排放的计划，但是还没有足够多信息来确认，依据欧盟碳排放法，该计划是否能够算作“同等措施”。

中国媒体报导，中国本周早些时候确认，将使用向国际航班旅客征收的税费收入来降低航空业的碳排放，并称税费本身不会增加。

“我们要求我们在北京的代表调查该措施意味着什么。”赫泽高在丹麦的一个会议上对记者说道。

当被问及该计划能否被看做是欧盟降低碳排放努力的同等措施时，赫泽高说道：“我们还没有足够多的信息。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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