〔欧洲个股〕诺基亚承诺进一步削减成本,第一季亏损略超预期

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透赫尔辛基4月19日电---芬兰手机生产商诺基亚NOK1V.HE承诺将下更大力气削减成本,之前公布第一季亏损略超预期.
诺基亚公布,第一季每股亏损0.08欧元,汤森路透StarMine得到的分析师预估均值为每股亏损0.07欧元.
该公司上周曾警告称,手机业务今年前两个季度可能亏损,因装载微软(MSFT.O)Windows系统的手机恐怕无法弥补老机型销量的下滑.(完)
--编译 程琳;审校 王丽鑫
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。