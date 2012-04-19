〔欧洲个股〕诺基亚承诺进一步削减成本,第一季亏损略超预期

路透赫尔辛基4月19日电---芬兰手机生产商诺基亚NOK1V.HE承诺将下更大力气削减成本,之前公布第一季亏损略超预期.

诺基亚公布,第一季每股亏损0.08欧元,汤森路透StarMine得到的分析师预估均值为每股亏损0.07欧元.

该公司上周曾警告称,手机业务今年前两个季度可能亏损,因装载微软(MSFT.O)Windows系统的手机恐怕无法弥补老机型销量的下滑.(完)