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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 18:17 BJT

〔亚洲橡胶〕4月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月19日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 4月 290.0 54 293.0 582

* 5月 294.7 45 295.5 14

* 6月 297.9 94 298.8 34

* 7月 302.7 263 303.4 54

* 8月 306.5 425 307.5 243

* 9月 309.0 4524 310.0 909

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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