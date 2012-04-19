〔亚洲橡胶〕4月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透4月19日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 4月 290.0 54 293.0 582
* 5月 294.7 45 295.5 14
* 6月 297.9 94 298.8 34
* 7月 302.7 263 303.4 54
* 8月 306.5 425 307.5 243
* 9月 309.0 4524 310.0 909
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
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