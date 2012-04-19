(重温稿)〔台湾货币市场〕短率紧随央行微步上移,资金略显不均而偏紧

(更新拆款及准备金数据,补充央行评论)

* 央行调升委托代收利率0.3基点,幅度同上日

* 资金分配不均而略偏紧,银行间拆借区间内偏上档

* 91天期国库券决标贴现率为0.80%,符合预期

* 央行副总裁:超额准备已降至相对低水位,隔拆利率逐渐提高

记者 张雅菁

路透台北4月19日电---在央行持续拉升隔夜拆款利率下,台湾银行间短期利率周四缓缓上移的步调不变,而且资金因为分配不均而有些偏紧,拆借较为不顺,一般银行间短天期成交略有朝区间高档靠拢的现象.

市场人士指出,今日央行存单到期相对较少,在超额准备负数持续扩大之际,使得银行间调度趋于保守,此外,今日标售300亿台币国库券,明日交割,亦冻结部份短钱,使得今日到市场上拆借要多花些功夫,或是以近期区间内偏高的利率来找钱.不过,也有公股银行人士认为,期底前还有约2兆台币央行存单将到期,短期紧俏之感,不必太过担心.

"又不怕关不了门,顶多央行不收隔夜资金...,这旬积数回补绝对没有问题,"上述公股银行人士称.

不过,市场人士也持续留意,央行本周每天维持调升0.3基点委银行代收隔夜资金利率的节奏,会不会又有忽而加速的情况.央行上周五调升了2.9基点,为近期单日幅度最高的一次.

台湾央行副总裁严宗大周四表示,央行密切关注物价走势,在公开市场操作上,金融机构的超额准备至3月已降至相对低的水位,而金融业隔夜拆款利率也逐渐提高.而若有必要动用利率、汇率的货币政策,则需由理监事会议决定.[ID:nST0514981]

央行今日调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.477%,上日亦调升0.3基点.台湾央行自3月26日起明显积极调高代收利率,累计已调升8.5基点.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.493%,上日在0.490%;区间在0.373-0.70%,上日在0.372-0.700%.

一周(2-7天)拆款区间收在0.480-0.730%,上日区间在0.47-0.72%.

隔拆利率今日收在0.493%,为2008年12月30日收在0.516%以来最高.

财政部今日标售91天期国库券,其决标贴现率为0.8%,符合市场预期的0.75-0.80%,投标倍数为2.43倍,高于上一期去年12月底标售182天期国库券的1.34倍,且当时为不足额发行.[ID:nST0514877]

"不错了,至少已经有上来,在贴近0.87%了,不能期望过高,"另一公股银行人士称.他指的0.87%为30天期的央行存单发行利率.

**短票成交利率不变**

短票方面,票券商人士指出,今日拆借不易,但短票次级销售还算顺畅,短票利率持稳.站在买方的银行人士也承认,近期短票量不大,的确也乏拉抬价格的条件,短票利率还是尤如一个"死猪价".

今日银行间30天短票主要成交利率持稳在0.84-0.85%,部分大型公营银行的成交利率较高可达0.86%.

央行今日共发行724.5亿台币存单,相较存单到期金额470.5亿,存单发行余额增加254亿.[TW/MMTCN]周五到期3,324.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为负163亿台币;累计超额准备为负1,869亿台币,加计前期1%的超额准备为负961亿台币.

**RP利率不变**

台湾债市同业附买回(RP)利率周四不变.今日投信和寿险资金供应大致平顺,另有投信募集的新基金挹注,整体市况尚可持稳.

资金调度人士表示,近期银行收受定存态度积极,促部分投信及一般企业将资金转作定存,以求取更高收益率,令附买回资金水位下降,明日国库券交割恐加深各家分配不均情形;不过,寿险和银行仍有闲余资金,RP利率应不致受到波及.

央行今日再调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.477%.交易商表示,尽管RP利率对市况反应较为迟钝,但若按目前调升速度,预料月底隔拆便会突破0.5%,一旦拆款高位随之上扬,并与月底例行性资金需求且债券交割等因素夹击下,届时RP利率恐有上升压力.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.

明日有财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币.(完)