〔美股业绩〕美国银行第一季EPS为0.03美元,不及路透预估的0.12美元

* 第一季每股盈余(EPS)为0.03美元.

* 第一季信贷损失拨备为24.2亿美元.

* 第一季EPS预估为0.12美元--汤森路透I/B/E/S.

* 截至2012年第一季末,美国银行一级资本充足率为13.37%.

* 第一季营收预估为225.1亿美元--汤森路透I/B/E/S.

* 第一季根据一般公认会计原则扣除利息支出后的营收为225亿美元.(完)