〔美股业绩〕美国银行第一季EPS为0.03美元,不及路透预估的0.12美元

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透4月19日电---美国银行(BAC.N):
* 第一季每股盈余(EPS)为0.03美元.
* 第一季信贷损失拨备为24.2亿美元.
* 第一季EPS预估为0.12美元--汤森路透I/B/E/S.
* 截至2012年第一季末,美国银行一级资本充足率为13.37%.
* 第一季营收预估为225.1亿美元--汤森路透I/B/E/S.
* 第一季根据一般公认会计原则扣除利息支出后的营收为225亿美元.(完)
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。