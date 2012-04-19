〔马来西亚期市〕棕榈油期货因欧洲忧虑小幅收低,关注出口数据

路透新加坡4月19日电---马来西亚棕榈油期货周四小幅收低,扳回大部分跌幅,此前西班牙按最高发行计划标售25亿欧元公债,帮助缓解人们对欧元区经济的担忧,但对需求放缓的忧虑使得棕榈油持续下跌.

7月棕榈油期货FCPOc3收跌0.1%,报每吨3,477马币(林吉特),盘中一度跌至每吨3,439马币,为3月30日以来最低.

成交量达34,170口,高于通常的25,000口水平.

马来西亚4月上半月棕榈油出口下降近15%,引发投资者对出口放缓的担忧,因订单转向全球最大的棕榈油生产国--印尼.

市场人士现在继续密切关注4月1-20日的出口数据,以寻找有关需求趋势的更多线索.该数据将于周五公布.

西班牙财政部周四发行25亿欧元(33亿美元)两年期和10年期公债,达到最高的计划发行规模,且需求稳固.不过10年期债券中标利率较1月发行10年债时略有上升.然而,两个品种的债券得标利率均略低于发行前的二级市场收益率(殖利率)水准.[ID:nSB1498990]

受旱灾影响的南美大豆供应吃紧仍利好棕榈油,交易商称,任何有关供应状况恶化的迹象都可能提振棕榈油.

但是,路透市场分析师王涛称,只要棕榈油未突然跳升至每吨3,520马币,那么每吨3,402马币的下行目标依然未变.(完)