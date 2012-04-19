〔东南亚股市〕泰国股市触及两周高点,其它市场大多收低

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透4月19日电---泰国股市周四升至两周高位,银行股领涨.但该地区其它多数股市收平或收低,因围绕欧债危机的忧虑再起.
泰国股市外资流入4,335万美元亦帮助提振该市场人气.泰国股市.SETI跳涨1.5%,至4月4日来最高.
但印尼、菲律宾、马来西亚和越南股市下滑.菲律宾股市.PSI因获利了结而小跌0.3%.印尼股市.JKSE亦跌0.1%,因外资流出1,230万美元.
马来西亚股市.KLSE小跌0.1%,但外资买超2.0532亿马币(林吉特).
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高0.3%,创4月3日来最高位.
1107GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3008.21 7.63 +0.25 +13.67 2646.35
马来西亚 .KLSE 1596.62 -2.24 -0.14 +4.30 1530.73
泰国 .SETI 1185.34 17.29 +1.48 +15.61 1025.32
印尼 .JKSE 4163.72 -2.52 -0.06 +8.94 3821.99
菲律宾 .PSI 5173.28 -12.92 -0.25 +18.33 4371.96
越南 .VNI 467.08 -5.08 -1.08 +32.86 351.55
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(完)
--编译 侯向明;审校 王洋
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