〔美股业绩〕摩根士丹利第一季营收为89亿美元,高于市场预估

* 第一季营收为89亿美元

* 第一季持续经营业务每股亏损0.05美元,包括特殊项目的每股亏损为0.06美元

* 根据巴塞尔I协议,摩根士丹利截至2012年3月31日的一级资本充足率约为16.8%,一级普通股权益资本比率约为13.2%