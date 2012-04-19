〔美股业绩〕摩根士丹利第一季营收为89亿美元,高于市场预估

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透4月19日电---摩根士丹利(MS.N)公布:
* 第一季营收为89亿美元
* 第一季持续经营业务每股亏损0.05美元,包括特殊项目的每股亏损为0.06美元
* 根据巴塞尔I协议,摩根士丹利截至2012年3月31日的一级资本充足率约为16.8%,一级普通股权益资本比率约为13.2%
* 第一季全球财富管理业务净营收为34亿美元
* 第一季净营收为69亿美元
据汤森路透I/B/E/S预估,摩根士丹利第一季营收为73.1亿美元.(完)
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。