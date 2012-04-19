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货币新闻 | 2012年 4月 19日 星期四 19:33 BJT

〔美股业绩〕摩根士丹利第一季营收为89亿美元,高于市场预估

路透4月19日电---摩根士丹利(MS.N)公布:

* 第一季营收为89亿美元

* 第一季持续经营业务每股亏损0.05美元,包括特殊项目的每股亏损为0.06美元

* 根据巴塞尔I协议,摩根士丹利截至2012年3月31日的一级资本充足率约为16.8%,一级普通股权益资本比率约为13.2%

* 第一季全球财富管理业务净营收为34亿美元

* 第一季净营收为69亿美元

据汤森路透I/B/E/S预估,摩根士丹利第一季营收为73.1亿美元.(完)

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