〔表格〕美国4月12日止当周农作物出口销售报告--USDA

港股业绩：光大国际去年净利按年增长34%胜预期，惟派息比率降至33%

路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。