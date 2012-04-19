〔表格〕美国4月12日止当周农作物出口销售报告--USDA

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透华盛顿4月19日电---美国农业部(USDA)公布4月12日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 365.9 76.3 395.2 76.3 26,639.7 34,419.7
大麦 0.3 0.0 0.3 0.0 85.0 100.8
玉米 300.4 -2.4 357.8 0.0 35,325.6 40,373.6
高粱 35.2 0.0 35.2 0.0 651.2 2,818.4
大豆 374.3 845.0 403.1 845.0 32,554.5 40,921.8
豆粕 300.7 1.5 302.0 1.5 6,066.4 6,580.1
豆油 23.9 0.0 24.9 0.0 357.2 1,144.6
皮马棉 -2.8 3.5 5.1 3.5 573.9 515.0
陆地棉 -3.9 38.8 74.1 41.1 10,891.0 14,762.4
稻米 33.8 0.0 34.0 0.0 2,542.8 3,237.9 (完)
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--编译 王洋;审校 侯向明
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