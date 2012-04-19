〔美股业绩〕摩根士丹利第一季业绩强劲,股价盘前上扬(更新版)

(新增细节)

* 不计债务估值调整,EPS为0.71美元

* 财富关联业务强劲和成本削减举措提振业绩

路透4月19日电---摩根士丹利(MS.N)第一季录得亏损,因一项会计规定令其发生20亿美元的成本,不过扣除该特殊项目,其获利却出现增长,受益于强劲的交易业务营收.

摩根士丹利公布,第一季亏损1.19亿美元,或每股亏损0.06美元.上年同期则为获利7.39亿美元,合每股盈余(EPS)0.50美元.

扣除特殊会计项目--即债务估值调整(DVA)--摩根士丹利盈利14亿美元,合EPS为0.71美元.

该行净营收总计为69亿美元.不计DVA,第一季营收为89亿美元,高于上年同期的78亿美元.

Optimal Investing投资长Wojtek Zarzycki说:"营收数据不错...让人感到欣喜."