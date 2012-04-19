〔美股业绩〕摩根士丹利第一季业绩强劲,股价盘前上扬(更新版)

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
(新增细节)
* 不计债务估值调整,EPS为0.71美元
* 财富关联业务强劲和成本削减举措提振业绩
路透4月19日电---摩根士丹利(MS.N)第一季录得亏损,因一项会计规定令其发生20亿美元的成本,不过扣除该特殊项目,其获利却出现增长,受益于强劲的交易业务营收.
摩根士丹利公布,第一季亏损1.19亿美元,或每股亏损0.06美元.上年同期则为获利7.39亿美元,合每股盈余(EPS)0.50美元.
扣除特殊会计项目--即债务估值调整(DVA)--摩根士丹利盈利14亿美元,合EPS为0.71美元.
该行净营收总计为69亿美元.不计DVA,第一季营收为89亿美元,高于上年同期的78亿美元.
Optimal Investing投资长Wojtek Zarzycki说:"营收数据不错...让人感到欣喜."
摩根士丹利股价在盘前交易中上涨0.89美元至18.55美元.
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