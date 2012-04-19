〔全球经济〕IMF总裁称全球经济复苏势头不足且脆弱,并面临巨大风险

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透华盛顿4月19日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称:
* 全球经济的复苏势头不足且脆弱,同时面临巨大风险.
* 欧元区是潜在风险的源头.
* 预计IMF的资源将在周末的会议上"明显"增强.
* 将要求成员国完成在提高配额资源和提升新兴经济体代表权方面的工作.
* 敦促欧洲让救助基金直接面向银行业,而不经过主权国家.
* 中国扩大人民币汇率日波幅是向正确方向迈出的一步,希望这不是最后的一步.(完)
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。