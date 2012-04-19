〔全球经济〕IMF总裁称全球经济复苏势头不足且脆弱,并面临巨大风险

路透华盛顿4月19日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称:

* 全球经济的复苏势头不足且脆弱,同时面临巨大风险.

* 欧元区是潜在风险的源头.

* 预计IMF的资源将在周末的会议上"明显"增强.

* 将要求成员国完成在提高配额资源和提升新兴经济体代表权方面的工作.

* 敦促欧洲让救助基金直接面向银行业,而不经过主权国家.