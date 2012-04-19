〔美国热股〕Human Genome Sciences拒绝了葛兰素史克提出的收购报价

路透4月19日电---Human Genome SciencesHGSI.O拒绝了长期合作伙伴葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)提出的价值约26亿美元的主动收购报价,标志着近期席卷医药产业的并购热潮出现最新一宗收购战.