〔国际油市〕亚洲石脑油价格自九周低点反弹,裂解价差亦走高

路透新加坡4月19日电---亚洲石脑油价格周四自九周低点反弹,并触及三日高位.跨月价差和裂解价差走高,因需求坚挺及炼厂减产.

跨月价差--6月上半月和7月上半月价差--处在四日高点每吨升水17美元.

供给紧张局面料将一直贯穿整个5月份.

埃及推迟两艘船货的船期分别至5月和6月,原先计划在4月下半月装船.因Nasr Petroleum公司的炼厂发生火灾.

"该炼厂仍然关闭.我们正在准备重启,"一位拒绝透露姓名的官员说."我们希望能在24小时内重启该炼厂."

另外,韩国以产能计的第二大炼厂GS Caltex意外关闭了一个石脑油分馏塔,因机械故障.

汽油裂解价差自五周低点反弹,并触及两日高位每桶10.26美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1045.00 2.50 0.24 1042.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 113.77 0.28 0.25 113.49

97号现货汽油GL97-SIN 136.70 -1.30 -0.94 138.00

95号现货汽油GL95-SIN 132.80 0.34 0.26 132.46

92号现货汽油GL92-SIN 128.95 0.64 0.50 128.31 (完)