〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差扩大,受亚洲需求增强提振

路透新加坡4月19日电---交易商称,亚洲柴油裂解价差周四扩大,因亚洲需求增强,支撑未来几周的基本面.

业内消息人士称,印度巴拉特石油公司(BPCL)寻求船期为5月初的一批柴油船货,因炼厂维护使得国内供应依然吃紧.

其中一名熟知内情的消息人士称,印度Numaligarh炼厂和Mangalore炼厂关闭已给巴特拉石油的柴油供应造成双重影响,并引发进口需求.

业内消息人士表示,印度石油公司(IOC)(IOC.NS)和印度斯坦石油公司(HPCL)(HPCL.NS)等其它国有炼厂尚无进口柴油的即刻计划.

埃及方面,该公司的一名消息人士周四称,Nasr Petroleum处于重启其位于苏伊士炼厂的过程中,上周六这个日产能14.63万桶的炼厂发生火灾.

埃及石油总公司(EGPC)官员表示,虽然从炼厂的石脑油出货被推迟,但柴油和汽油进口不会受影响,该公司目前还没有任何额外的现货需求.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 132.46 0.46 0.35 132.00

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.53 0.43 0.33 131.10

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.00 0.53 0.40 132.47

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.88 0.46 0.34 133.42

5月柴油互换 GOSGSWMc1 131.90 0.35 0.27 131.55

6月柴油互换 GOSGSWMc2 132.06 0.35 0.27 131.71 (完)