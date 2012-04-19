〔国际油市〕亚洲燃料油市场上涨,因买盘动能持续

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透新加坡4月19日电---亚洲燃料油市场周四走坚,因买盘动能进一步增大,前两个跨月价差合约总计成交超过100万吨.
中国光汇石油在亚洲交易窗口中推高上述价差.
5月/6月跨月价差上涨0.50美元,收报每吨3.63美元,此后又升至3.80美元,成交超过48万吨.
6月/7月跨月价差成交超过60万吨,价差上涨0.38美元收报每吨3.75美元,之后又触及3.85美元的高位.
现货价差也改善,交易窗口中有一笔180-cst燃料油成交,价格为每吨较新加坡现货报价升水1.00美元.
还有一笔380-cst燃料油交易,升水为2.50美元.
地区需求一直坚挺,韩国的Western Power和East-West Power总计求购11万吨船期为5月和6月的高硫燃料油.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $723.45 $2.45 0.34 $721.00
现货380CST燃料油 FO380-SIN $715.55 $3.00 0.42 $712.55
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $721.00 $4.00 0.56 $717.00
380CST船用燃料油升水 $5.45 $1.00 22.47 $4.45
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.10 $0.60 120.00 $0.50
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.25 -$0.13 -5.46 $2.38 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
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